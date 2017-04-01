Матч завершен
Арсенал
Тула
Александров 19
Думбия 75
Комбаров 89
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
1 апр. 2017, 17:30 МСК
1.04.2017, 17:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
19'
19'
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
51
Иванов
Иван Иванов
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
89'
89'
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
88
26
Думбия
Мусса Думбия
75'
75'
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
19
Расич
Федерико Расич
71
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
5
Хагуш
Анри Хагуш
21
Вергара
Жерсон Вергара
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
89
Осипов
Дмитрий Осипов
90
84
Митерев
Антон Митерев
76
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
84
87
Сасин
Дмитрий Сасин
90
18
Попов
Артем Попов
90
15
Голышев
Павел Голышев
90
97
Соболев
Александр Соболев
76
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
54
Букачев
Александр Букачев
69
Карымов
Марк Карымов
74
Макурин
Антон Макурин
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
88
Большунов
Даниил Большунов
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
94
Науменко
Александр Науменко