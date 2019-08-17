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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 2
Уткин 78
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
30
Таказов
Сослан Таказов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
77
Костюков
Михаил Костюков
75
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
7
Чернышов
Олег Чернышов
62
25
Карасев
Павел Карасев
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
9
Мамтов
Хасан Мамтов
46
Запасные
55
Сугробов
Владимир Сугробов
23
Кленкин
Данил Кленкин
70
Муниру
Салли Муниру
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
2
Маркелов
Иван Маркелов
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
19
Конате
Мохамед Конате
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
46
88
Камболов
Руслан Камболов
90
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
66
7
Вандерсон
Вандерсон
2'
2'
90
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
77
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Кайо
Кайо
3
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
70
Уткин
Даниил Уткин
78'
33
Берг
Маркус Берг