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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
2 дек. 2019, 19:30 МСК
2.12.2019, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
9
Ари
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
82
98
Петров
Сергей Петров
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
52
Вилена
Тонни Вилена
70
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
60
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
77
Камболов
Руслан Камболов
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
47
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
53
Черников
Александр Черников
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
56
30
Таказов
Сослан Таказов
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
77
Костюков
Михаил Костюков
73
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
88
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
7
Чернышов
Олег Чернышов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев