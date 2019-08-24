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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Тамбов
Тамбов
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Филипп 41
Панченко 80
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
24 авг. 2019, 14:00 МСК
24.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
99
Маркелов
Иван Маркелов
52
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
77
30
Таказов
Сослан Таказов
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
25
Карасев
Павел Карасев
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
2
Рыбин
Алексей Рыбин
77
Костюков
Михаил Костюков
70
Муниру
Салли Муниру
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
90
Меренчуков
Дмитрий Меренчуков
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
19
Конате
Мохамед Конате
Динамо
мин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
72
5
Филипп
Максимилиан Филипп
41'
41'
76
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
33
Седов
Егор Седов
34
Рауш
Константин Рауш
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
6
Юсупов
Артур Юсупов
7
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
80'
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев