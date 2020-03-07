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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Москва
Комличенко 34
1:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
7 марта 2020, 16:30 МСК
7.03.2020, 16:30 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
77
Каборе
Шарль Каборе
63
34
Рауш
Константин Рауш
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
27
Комличенко
Николай Комличенко
34'
34'
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
88
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
75
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
3
Плиев
Заурбек Плиев
2
Морозов
Григорий Морозов
71
Денисов
Роман Денисов
62
Зорин
Богдан Зорин
23
Соснин
Антон Соснин
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
85
Школик
Игорь Школик
8
Панченко
Кирилл Панченко
44
Игбун
Сильвестр Игбун
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
83
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
90
25
Карасев
Павел Карасев
73
77
Костюков
Михаил Костюков
78
20
Каплиенко
Александр Каплиенко
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
15
Филин
Александр Филин
90
Запасные
73
Чагров
Никита Чагров
5
Шляков
Евгений Шляков
30
Таказов
Сослан Таказов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
92
Чуперка
Валерий Чуперка
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
9
Мамтов
Хасан Мамтов
67
Федчук
Артем Федчук