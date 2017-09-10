Матч завершен
Суонси
Суонси
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ласселлс 76
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
10 сент. 2017, 18:00 МСК
10.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
51
Меса
Роке Меса
2
Бони
Вильфрид Бони
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
27
Гамес
Хесус Гамес
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
76'
76'
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
20
Лежен
Флориан Лежен
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
10
Диаме
Мухамед Диаме
8
Шелви
Джонджо Шелви
30
Атсу
Кристиан Атсу
9
Гэйл
Дуайт Гэйл