Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Хоселу 68
1:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Айю 60
АПЛ, 23 тур

АПЛ,

23 тур

Англия
13 янв. 2018, 18:00 МСК
13.01.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
1
Эллиот
Роб Эллиот
25
Айдара
Массадио Айдара
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
68'
7
Мерфи
Джош Мерфи
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
27
Бартли
Кайл Бартли
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
18
Айю
Жордан Айю
60'
60'
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
62
МакБарни
Оливер МакБарни
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
33
Фернандес
Федерико Фернандес
8
Фер
Лерой Фер
51
Меса
Роке Меса
52
Робертс
Коннор Робертс
2
Бони
Вильфрид Бони
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг