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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:4
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Байи 45
Лукаку 80
Погба 82
Марсьяль 84
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2017, 14:30 МСК
19.08.2017, 14:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
27
Бартли
Кайл Бартли
67
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
67
18
Айю
Жордан Айю
90
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
82
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
56
Фултон
Джей Фултон
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
62
МакБарни
Оливер МакБарни
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
45'
45'
90
31
Матич
Неманья Матич
90
8
Мата
Хуан Мата
75
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
85
6
Погба
Поль Погба
82'
82'
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
80'
80'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
75
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
2
Линделеф
Виктор Линделеф
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
84'