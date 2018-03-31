Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 5
Санчес 20
2:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
31 марта 2018, 17:00 МСК
31.03.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
7
Санчес
Алексис Санчес
20'
20'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
5'
5'
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
23
Шоу
Люк Шоу
3
Байи
Эрик Байи
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
19
Айю
Андре Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
14
Кэрролл
Том Кэрролл
52
Робертс
Коннор Робертс
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам