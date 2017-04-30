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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 45
1:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 79
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
30 апр. 2017, 14:00 МСК
30.04.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
9
17
Блинд
Дейли Блинд
90
3
Байи
Эрик Байи
61
18
Янг
Эшли Янг
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
10
Руни
Уэйн Руни
45'
45'
80
21
Эррера
Андер Эррера
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
8
Мата
Хуан Мата
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
Суонси
мин
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
65
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
79'
79'
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
61
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
3
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
16
Ольссон
Мартин Ольссон
2
Амат
Жорди Амат
8
Фер
Лерой Фер
24
Корк
Джек Корк
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
10
Борха
Борха