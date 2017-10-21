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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Моусон 56
1:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Фернандес 25
Оказаки 49
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
21 окт. 2017, 17:00 МСК
21.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
35
Саншеш
Ренату Саншеш
78
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
25'
25'
90
6
Моусон
Элфи Моусон
56'
56'
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
46
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
18
Айю
Жордан Айю
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
56
10
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
17
Клукас
Самуэль Клукас
12
Дайер
Натан Дайер
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
49'
49'
68
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
87
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо