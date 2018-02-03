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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 17
1:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Фернандес 53
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
3 февр. 2018, 18:00 МСК
3.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
14
Силва
Адриен Силва
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
17'
17'
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
33
Диабате
Фуссейни Диабате
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
3
Чилвел
Бен Чилвел
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
21
Иборра
Висенте Иборра
7
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
53'
53'
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
8
Фер
Лерой Фер
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
18
Айю
Жордан Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
14
Кэрролл
Том Кэрролл
2
Бони
Вильфрид Бони
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам