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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Моусон 36
Ольссон 45
2:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
12 февр. 2017, 19:00 МСК
12.02.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
45'
45'
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
36'
36'
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
72
12
Дайер
Натан Дайер
7
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
22
Ранхель
Анхель Ранхель
35
Кингсли
Стивен Кингсли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
3
Айю
Жордан Айю
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
45
28
Фукс
Кристиан Фукс
45
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
70
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
22
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
20
Оказаки
Синджи Оказаки
7
Муса
Ахмед Муса
19
Слимани
Ислам Слимани