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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 4
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
28 апр. 2018, 19:30 МСК
28.04.2018, 19:30 МСК
суббота
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Кинг
Энди Кинг
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
52
Робертс
Коннор Робертс
90
19
Айю
Андре Айю
90
18
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
7
Бриттон
Леон Бриттон
14
Кэрролл
Том Кэрролл
35
Саншеш
Ренату Саншеш
12
Дайер
Натан Дайер
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
4'
4'
90
10
Азар
Эден Азар
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
8
Баркли
Росс Баркли
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
9
Мората
Альваро Мората