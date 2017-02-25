Матч завершен
Челси
Лондон
Фабрегас 19
Педро 72
Коста 84
3:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Льоренте 45
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
25 февр. 2017, 18:00 МСК
25.02.2017, 18:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
85
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
19'
19'
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
85
19
Коста
Диего Коста
84'
84'
90
11
Педро
Педро
72'
72'
76
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Зума
Курт Зума
22
Виллиан
Виллиан
21
Матич
Неманья Матич
14
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
42
Кэрролл
Том Кэрролл
76
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
24
Корк
Джек Корк
90
8
Фер
Лерой Фер
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
45'
45'
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
81
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
22
Ранхель
Анхель Ранхель
7
Бриттон
Леон Бриттон
10
Борха
Борха
3
Айю
Жордан Айю
28
Нарсинг
Лусиано Нарсинг