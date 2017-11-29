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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Рюдигер 55
1:0
Матч завершен
Суонси
Суонси
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
29 нояб. 2017, 22:45 МСК
29.11.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
55'
55'
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
22
Виллиан
Виллиан
90
11
Педро
Педро
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
44
Ампаду
Итан Ампаду
10
Азар
Эден Азар
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
15
Мозес
Виктор Мозес
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
51
Меса
Роке Меса
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
2
Бони
Вильфрид Бони
90
18
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
22
Ранхель
Анхель Ранхель
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
8
Фер
Лерой Фер
17
Клукас
Самуэль Клукас
12
Дайер
Натан Дайер
62
МакБарни
Оливер МакБарни