Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 73
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
1 янв. 2018, 18:00 МСК
1.01.2018, 18:00 МСК
понедельник
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
6
Зума
Курт Зума
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
42
Эдвардс
Том Эдвардс
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
24
Флетчер
Даррен Флетчер
7
Айрленд
Стивен Айрленд
32
Собхи
Рамадан Собхи
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
73'
73'
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
25
Айдара
Массадио Айдара
3
Дамметт
Пол Дамметт
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
9
Гэйл
Дуайт Гэйл