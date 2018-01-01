Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 73
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
1 янв. 2018, 18:00 МСК
1.01.2018, 18:00 МСК
понедельник
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
6
Зума
Курт Зума
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
42
Эдвардс
Том Эдвардс
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
16
Адам
Чарли Адам
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
24
Флетчер
Даррен Флетчер
7
Айрленд
Стивен Айрленд
32
Собхи
Рамадан Собхи
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
73'
73'
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
25
Айдара
Массадио Айдара
3
Дамметт
Пол Дамметт
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу
9
Гэйл
Дуайт Гэйл