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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Атсу 19
Ласселлс 68
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шакири 57
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
16 сент. 2017, 17:00 МСК
16.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
68'
68'
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
23
Мерино
Микель Мерино
90
21
Хоселу
Хоселу
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
19'
19'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
20
Лежен
Флориан Лежен
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
10
Диаме
Мухамед Диаме
8
Шелви
Джонджо Шелви
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
7
Мерфи
Джош Мерфи
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Зума
Курт Зума
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
57'
57'
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
11
Хесе
Хесе
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
12
Тимон
Джош Тимон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
9
Бераино
Саидо Бераино