Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Чупо-Мотинг 43
Чупо-Мотинг 63
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 45
Лукаку 57
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
9 сент. 2017, 19:30 МСК
9.09.2017, 19:30 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
6
Зума
Курт Зума
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
46
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
43'
63'
43', 63'
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
11
Хесе
Хесе
75
Запасные
33
Грант
Ли Грант
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
12
Тимон
Джош Тимон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
9
Бераино
Саидо Бераино
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
31
Матич
Неманья Матич
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
84
21
Эррера
Андер Эррера
72
6
Погба
Поль Погба
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
57'
57'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
45'
45'
72
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
16
Кэррик
Майкл Кэррик
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль