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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Валенсия 9
Марсьяль 38
Лукаку 72
3:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
15 янв. 2018, 23:00 МСК
15.01.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
9'
9'
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
72'
72'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
38'
38'
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
5
Рохо
Маркос Рохо
2
Линделеф
Виктор Линделеф
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
12
Тимон
Джош Тимон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
7
Айрленд
Стивен Айрленд
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
5
Виммер
Кевин Виммер
42
Эдвардс
Том Эдвардс
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф