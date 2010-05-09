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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Флетчер 31
Гиггз 38
Хиггинботэм 54
Пак Джи Сун 84
4:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
38'
38'
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
62
0
Флетчер
Даррен Флетчер
31'
31'
90
0
Нани
Нани
90
0
Руни
Уэйн Руни
78
0
Бербатов
Димитар Бербатов
62
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
Эванс
Корри Эванс
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
84'
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Македа
Федерико Македа
Сток Сити
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
54'
54'
67
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
67
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
67
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
0
Файе
Абдулайе Файе
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Диао
Салиф Диао
0
Шанли
Тунджай Шанли