Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 30
Адриано 43
Промес 90
3:4
Матч завершен
Локомотив
Москва
Баринов 48
Миранчук 68
Коломейцев 83
Фернандеш 90
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
19 авг. 2017, 17:30 МСК
19.08.2017, 17:30 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90'
90'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
30'
30'
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
73
7
Джано
Джано
46
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
43'
43'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
81
Щербаков
Юрий Щербаков
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
71
Попов
Ивелин Попов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
11
Фернандо
Фернандо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
46
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
48'
48'
78
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90'
90'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
68'
68'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
83'
60
Миранчук
Антон Миранчук
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан