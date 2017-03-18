Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
Ари 41
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 52
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
18 марта 2017, 16:30 МСК
18.03.2017, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
46
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
63
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
76
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
90
Ари
Ари
41'
41'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
88
Касаев
Алан Касаев
0
Баринов
Дмитрий Баринов
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
7
Майкон
Майкон
57
Галаджан
Артем Галаджан
36
Шкулетич
Петар Шкулетич
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
70
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Промес
Квинси Промес
52'
52'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
1
Песьяков
Сергей Песьяков
34
Макеев
Евгений Макеев
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Джикия
Георгий Джикия
38
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
71
Попов
Ивелин Попов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов