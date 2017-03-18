Матч завершен
Локомотив
Москва
Ари 41
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 52
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
18 марта 2017, 16:30 МСК
18.03.2017, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
46
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
63
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
76
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
90
Ари
Ари
41'
41'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
88
Касаев
Алан Касаев
0
Баринов
Дмитрий Баринов
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
7
Майкон
Майкон
57
Галаджан
Артем Галаджан
36
Шкулетич
Петар Шкулетич
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
70
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Промес
Квинси Промес
52'
52'
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
1
Песьяков
Сергей Песьяков
34
Макеев
Евгений Макеев
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Джикия
Георгий Джикия
38
Тигиев
Георгий Тигиев
33
Маурисио
Маурисио
71
Попов
Ивелин Попов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов