Матч завершен
Спартак
Москва
Попов 25
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
11 сент. 2016, 16:30 МСК
11.09.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
70
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
5
Ромуло
Ромуло
90
71
Попов
Ивелин Попов
25'
25'
65
24
Промес
Квинси Промес
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
35
Таски
Сердар Таски
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
7
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
7
Майкон
Майкон
80
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
46
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
57
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
42
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
17
Михалик
Тарас Михалик
45
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
3
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
9
Портнягин
Игорь Портнягин
25
Шкулетич
Петар Шкулетич