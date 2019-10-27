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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 57
Ларссон 79
Ларссон 81
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
27 окт. 2019, 16:30 МСК
27.10.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
31
Серкейра
Мурило Серкейра
78
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
89
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
67
Тугарев
Роман Тугарев
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
26
Умяров
Наиль Умяров
73
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
84
33
Крал
Алекс Крал
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
55
22
Понсе
Эсекьель Понсе
57'
57'
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Гулиев
Аяз Гулиев
22
Игнатов
Михаил Игнатов
8
Тиль
Гус Тиль
11
Ларссон
Джордан Ларссон
79', 81'