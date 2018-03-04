Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
4 марта 2018, 16:30 МСК
4.03.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
14
Чорлука
Ведран Чорлука
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
Ари
Ари
13
Корян
Аршак Корян
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
78
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Самедов
Александр Самедов
65
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
35
Ребров
Артем Ребров
81
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
3
Петкович
Марко Петкович
92
Рассказов
Николай Рассказов
7
Джано
Джано
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
50
Пашалич
Марио Пашалич
30
Ханни
Софьян Ханни
75
Игнатов
Михаил Игнатов
99
Роша
Педро Роша