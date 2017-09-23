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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спартак
Москва
Адриано 14
Мельгарехо 90
2:2
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Самарджич 74
Кацаев 78
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
23 сент. 2017, 19:00 МСК
23.09.2017, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
67
35
Таски
Сердар Таски
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
77
7
Джано
Джано
36
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
14'
14'
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
50
Щербаков
Юрий Щербаков
82
Максименко
Александр Максименко
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
3
Петкович
Марко Петкович
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90'
11
Фернандо
Фернандо
91
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
66
Нимели
Силванус Нимели
36
Сакала
Фэшн Сакала
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
74'
74'
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
78'
78'
85
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
99
Прудников
Александр Прудников
72
Запасные
88
Шлеев
Юрий Шлеев
47
Лория
Георгий Лория
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
2
Армаш
Игорь Армаш
29
Афонин
Вадим Афонин
9
Хубулов
Арсен Хубулов
4
Чайковский
Игорь Чайковский
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
25
Паном
Гаточ Паном
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев