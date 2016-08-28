Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Джано 18
Промес 81
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
28 авг. 2016, 21:30 МСК
28.08.2016, 21:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
67
Тигиев
Георгий Тигиев
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
90
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
79
14
Бериша
Бернард Бериша
90
20
Маевский
Иван Маевский
57
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
91
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
63
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Юрченко
Давид Юрченко
25
Менса
Джонатан Менса
5
Жиров
Александр Жиров
26
Шандао
Шандао
61
Белов
Антон Белов
0
Обертан
Габриэль Обертан
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
20
Мутари
Амаду Мутари
15
Щербак
Дмитрий Щербак
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
49
Джано
Джано
18'
18'
74
24
Промес
Квинси Промес
81'
81'
90
99
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
45
Пуцко
Александр Пуцко
64
Кутин
Денис Кутин
71
Попов
Ивелин Попов
5
Ромуло
Ромуло
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе