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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Анжи
Махачкала
Лескано 36
1:4
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 10
Промес 14
Промес 27
Кутепов 56
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
8 апр. 2018, 19:00 МСК
8.04.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
21
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
17
Чансельор
Джон Чансельор
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
46
19
Антон
Пол Антон
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
36'
36'
90
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
46
28
Будковский
Филипп Будковский
85
Запасные
1
Сугробов
Владимир Сугробов
75
Мусалов
Магомед Мусалов
73
Жилов
Ислам Жилов
78
Бакаев
Михаил Бакаев
8
Хубулов
Арсен Хубулов
88
Поку
Квадво Поку
96
Глебов
Данил Глебов
99
Прудников
Александр Прудников
90
Калмыков
Амур Калмыков
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
56'
56'
90
6
Максимович
Никола Максимович
90
3
Петкович
Марко Петкович
90
10
Промес
Квинси Промес
10'
14'
27'
10', 14'
27'
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
30
Ханни
Софьян Ханни
84
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
77
Запасные
35
Ребров
Артем Ребров
3
Таски
Сердар Таски
98
Боккетти
Сальваторе Боккетти
35
Миронов
Леонид Миронов
8
Глушаков
Денис Глушаков
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
92
Бакаев
Зелимхан Бакаев
75
Игнатов
Михаил Игнатов
9
Зе Луиш
Зе Луиш
99
Роша
Педро Роша