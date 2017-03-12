Матч завершен
Спартак
Москва
Самедов 67
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
12 марта 2017, 16:30 МСК
12.03.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
69
19
Самедов
Александр Самедов
67'
67'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
71
Попов
Ивелин Попов
60
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Промес
Квинси Промес
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
57
Селихов
Александр Селихов
38
Ещенко
Андрей Ещенко
34
Макеев
Евгений Макеев
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
14
Джикия
Георгий Джикия
17
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Джано
Джано
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
69
Давыдов
Денис Давыдов
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
46
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
10
Кацаев
Адлан Кацаев
78
99
Прудников
Александр Прудников
62
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
14
Дудиев
Аслан Дудиев
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
8
Хубулов
Арсен Хубулов
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
22
Каретник
Сергей Каретник
20
Георгиевский
Святослав Георгиевский
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс