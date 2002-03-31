Матч завершен
Анжи
Махачкала
3:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
31 марта 2002, -:- МСК
31.03.2002, -:- МСК
воскресенье
Составы