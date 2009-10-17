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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Амисулашвили 27
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Красич 3
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
17 окт. 2009, 13:00 МСК
17.10.2009, 13:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
27'
27'
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
89
0
Машуков
Аслан Машуков
63
0
Самсонов
Олег Самсонов
75
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Рикардо
Рикардо
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Григорьев
Антон Григорьев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
46
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Красич
Милош Красич
3'
3'
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Пилиев
Ника Пилиев
66
0
Гильерме
Гильерме
44
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Секу
Секу
0
Нецид
Томаш Нецид