Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
18 марта 2006, -:- МСК
18.03.2006, -:- МСК
суббота
Составы