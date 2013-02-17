Сошо - ПСЖ: 17 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
3:2

Сошо - ПСЖ: 17 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
17 февр. 2013, 22:59 МСК
17.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
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Матч окончен 3:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

06.02.2018 06 февр. 2018 вт 23:05
Сошо
1 : 4
ПСЖ
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 23:05
Сошо
1
ПСЖ
4
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 15:00
Сошо
1 : 1
ПСЖ
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 15:00
Сошо
1
ПСЖ
1
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 19:00
ПСЖ
5 : 0
Сошо
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 19:00
ПСЖ
5
Сошо
0
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
Сошо
3 : 2
ПСЖ
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:59
Сошо
3
ПСЖ
2
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 18:30
ПСЖ
2 : 0
Сошо
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 18:30
ПСЖ
2
Сошо
0
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
ПСЖ
6 : 1
Сошо
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
ПСЖ
6
Сошо
1
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 21:00
Сошо
0 : 1
ПСЖ
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 21:00
Сошо
0
ПСЖ
1
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
ПСЖ
2
Сошо
1
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:00
Сошо
3 : 1
ПСЖ
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 18:00
Сошо
3
ПСЖ
1
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
ПСЖ
4 : 1
Сошо
13.03.2010 13 марта 2010 сб 21:00
ПСЖ
4
Сошо
1
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 23:00
Сошо
1 : 4
ПСЖ
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 23:00
Сошо
1
ПСЖ
4
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
ПСЖ
2
Сошо
1
23.08.2008 23 авг. 2008 сб 20:00
Сошо
1 : 1
ПСЖ
23.08.2008 23 авг. 2008 сб 20:00
Сошо
1
ПСЖ
1
17.05.2008 17 мая 2008 сб 21:50
Сошо
1 : 2
ПСЖ
17.05.2008 17 мая 2008 сб 21:50
Сошо
1
ПСЖ
2
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 21:00
ПСЖ
0 : 0
Сошо
04.08.2007 04 авг. 2007 сб 21:00
ПСЖ
0
Сошо
0

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