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Лига 1
Сошо VS ПСЖ
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Сошо - ПСЖ: 29 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
3:1
Сошо - ПСЖ: 29 августа 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
29 авг. 2010, 18:00 МСК
29.08.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
06.02.2018
06 февр. 2018
вт
23:05
Сошо
1 : 4
ПСЖ
06.02.2018
06 февр. 2018
вт
23:05
Сошо
1
ПСЖ
4
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Сошо
1 : 1
ПСЖ
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
15:00
Сошо
1
ПСЖ
1
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
19:00
ПСЖ
5 : 0
Сошо
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
19:00
ПСЖ
5
Сошо
0
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
Сошо
3 : 2
ПСЖ
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
22:59
Сошо
3
ПСЖ
2
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
18:30
ПСЖ
2 : 0
Сошо
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
18:30
ПСЖ
2
Сошо
0
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
ПСЖ
6 : 1
Сошо
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:00
ПСЖ
6
Сошо
1
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
21:00
Сошо
0 : 1
ПСЖ
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
21:00
Сошо
0
ПСЖ
1
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
ПСЖ
2
Сошо
1
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Сошо
3 : 1
ПСЖ
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
18:00
Сошо
3
ПСЖ
1
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
ПСЖ
4 : 1
Сошо
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
ПСЖ
4
Сошо
1
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
23:00
Сошо
1 : 4
ПСЖ
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
23:00
Сошо
1
ПСЖ
4
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
ПСЖ
2
Сошо
1
23.08.2008
23 авг. 2008
сб
20:00
Сошо
1 : 1
ПСЖ
23.08.2008
23 авг. 2008
сб
20:00
Сошо
1
ПСЖ
1
17.05.2008
17 мая 2008
сб
21:50
Сошо
1 : 2
ПСЖ
17.05.2008
17 мая 2008
сб
21:50
Сошо
1
ПСЖ
2
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
21:00
ПСЖ
0 : 0
Сошо
04.08.2007
04 авг. 2007
сб
21:00
ПСЖ
0
Сошо
0
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
03 мая, 15:34