Матч завершен
Славия
Прага
Борил 66
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
28 авг. 2019, 22:00 МСК
28.08.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Славия
мин
15
Кудела
Ондрей Кудела
90
2
Говорка
Давид Говорка
90
1
Колар
Ондрей Колар
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
7
Станчу
Николае Станчу
90
21
Шкода
Милан Шкода
90
9
Олаинка
Петер Олаинка
90
18
Борил
Ян Борил
66'
66'
90
22
Соучек
Томаш Соучек
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
90
33
Крал
Алекс Крал
90
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
25
Фрыдрых
Михал Фрыдрых
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
27
Траоре
Ибрахим Траоре
11
Тецл
Станислав Тецл
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
29
Юсуф
Абдулла Юсуф
ЧФР Клуж
мин
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
6
Аурелиу
Луиш Аурелиу
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
99
Рондон
Марио Рондон
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
5
Силла
Якуба Силла
28
Хобан
Овидиу Хобан