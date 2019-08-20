Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Славия
Прага
Масопуст 28
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
20 авг. 2019, 22:00 МСК
20.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
ЧФР Клуж
мин
10
Деяк
Чиприан Деяк
90
87
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
9
Омрани
Биллел Омрани
90
8
Джокович
Дамьян Джокович
90
6
Аурелиу
Луиш Аурелиу
90
16
Сушич
Матео Сушич
90
3
Буркэ
Андрей Буркэ
90
37
Бордеяну
Михай Бордеяну
90
Запасные
77
Петелеу
Андрей Петелеу
28
Хобан
Овидиу Хобан
99
Рондон
Марио Рондон
Славия
мин
15
Кудела
Ондрей Кудела
90
2
Говорка
Давид Говорка
90
1
Колар
Ондрей Колар
90
5
Коуфал
Владимир Коуфал
90
7
Станчу
Николае Станчу
90
14
ван Бурен
Мик ван Бурен
90
9
Олаинка
Петер Олаинка
90
18
Борил
Ян Борил
90
22
Соучек
Томаш Соучек
90
28
Масопуст
Лукаш Масопуст
28'
28'
90
27
Траоре
Ибрахим Траоре
90
Запасные
31
Коварж
Пржемисл Коварж
3
Голеш
Томаш Голеш
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
33
Крал
Алекс Крал
21
Шкода
Милан Шкода
29
Юсуф
Абдулла Юсуф