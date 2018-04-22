Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Ташаев 69
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
22 апр. 2018, 11:00 МСК
22.04.2018, 11:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
68
13
Димидко
Александр Димидко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
70
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
20
Канунников
Максим Канунников
84
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
26
Черевко
Александр Черевко
21
Самсонов
Артем Самсонов
2
Макаров
Сергей Макаров
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
22
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
44
Секульски
Лукаш Секульски
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
69'
69'
90
27
Соу
Самба Соу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
80
8
Панченко
Кирилл Панченко
56
13
Черных
Федор Черных
64
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
23
Соснин
Антон Соснин
7
Марков
Евгений Марков
90
Обольский
Николай Обольский