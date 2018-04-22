Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Ташаев 69
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
22 апр. 2018, 11:00 МСК
22.04.2018, 11:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
68
13
Димидко
Александр Димидко
90
19
Федотов
Виталий Федотов
70
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
20
Канунников
Максим Канунников
84
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
26
Черевко
Александр Черевко
21
Самсонов
Артем Самсонов
2
Макаров
Сергей Макаров
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
22
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
44
Секульски
Лукаш Секульски
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
69'
69'
90
27
Соу
Самба Соу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
80
8
Панченко
Кирилл Панченко
56
13
Черных
Федор Черных
64
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
23
Соснин
Антон Соснин
7
Марков
Евгений Марков
90
Обольский
Николай Обольский