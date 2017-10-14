Матч завершен
Динамо
Москва
Козлов 18
Ташаев 79
2:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
14 окт. 2017, 14:00 МСК
14.10.2017, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
2
Морозов
Григорий Морозов
65
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
18'
18'
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
79'
79'
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
10
Зотов
Александр Зотов
69
21
Бечирай
Фатош Бечирай
78
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
26
Калугин
Никита Калугин
77
Катрич
Анатолий Катрич
98
Терехов
Антон Терехов
6
Тиам
Хали Тиам
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Обольский
Николай Обольский
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
61
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
78
Калинский
Николай Калинский
73
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
26
Черевко
Александр Черевко
56
87
Казанков
Максим Казанков
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
77
Савичев
Константин Савичев
6
Карасев
Павел Карасев
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
10
Никифоров
Владислав Никифоров
91
Христов
Венцислав Христов