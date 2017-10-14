Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
Козлов 18
Ташаев 79
2:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
14 окт. 2017, 14:00 МСК
14.10.2017, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
2
Морозов
Григорий Морозов
65
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
18'
18'
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
79'
79'
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
10
Зотов
Александр Зотов
69
21
Бечирай
Фатош Бечирай
78
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
26
Калугин
Никита Калугин
77
Катрич
Анатолий Катрич
98
Терехов
Антон Терехов
6
Тиам
Хали Тиам
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Обольский
Николай Обольский
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
37
Гришко
Дмитрий Гришко
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
8
Габулов
Георгий Габулов
61
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
78
Калинский
Николай Калинский
73
11
Маркович
Мирослав Маркович
90
26
Черевко
Александр Черевко
56
87
Казанков
Максим Казанков
90
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
4
Тишкин
Максим Тишкин
77
Савичев
Константин Савичев
6
Карасев
Павел Карасев
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
10
Никифоров
Владислав Никифоров
91
Христов
Венцислав Христов