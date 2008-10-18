Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
18 окт. 2008, 13:30 МСК
18.10.2008, 13:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы