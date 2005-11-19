Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:2
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
19 нояб. 2005, 14:00 МСК
19.11.2005, 14:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы