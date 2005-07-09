Матч завершен
Рубин
Казань
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
9 июля 2005, 17:00 МСК
9.07.2005, 17:00 МСК
суббота
Игорь Захаров
Игорь Захаров
Главный Судья
Составы