Матч завершен
Рубин
Казань
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 мая 2008, 17:15 МСК
15.05.2008, 17:15 МСК
четверг
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы