Сигма - Севилья: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сигма
Оломоуц
0:1
Первый матч 0:3

Сигма - Севилья: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Сарабия 84
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
23 авг. 2018, 20:00 МСК
23.08.2018, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Севилья
мин
24
Наньон
Йорис Наньон
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Гоналон
Максим Гоналон
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
84'
84'
90
11
Видаль
Алейш Видаль
90
5
Амаду
Ибраим Амаду
90
8
Нолито
Нолито
90
14
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
32
Сориано
Хуан Сориано
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
16
Навас
Хесус Навас
-
7
Меса
Роке Меса
-
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
12
Силва
Андре Силва
-

События

Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Луис Муриэль
90'
Желтая карточка
Пабло Сарабия
84'
ГОЛ! 0:1
Пабло Сарабия
78'
Желтая карточка
Эвер Банега

Прошлые матчи

30.08.2018 30 авг. 2018 чт 22:45
Севилья
3 : 0
Сигма
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 22:45
Севилья
3
Сигма
0
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
0 : 1
Севилья
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
0
Севилья
1

Новости

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21 марта, 09:30
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#Краснодар
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10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
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