Сигма

Оломоуц
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Чехия
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Тренер
Вацлав Йилек
В. Йилек
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Результаты

Таблица

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Результаты
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 22:45
Севилья
3 : 0
Сигма
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 22:45
4 раунд
Севилья
3
Сигма
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
0 : 1
Севилья
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
4 раунд
Сигма
0
Севилья
1
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 17:00
Кайрат
1 : 2
Сигма
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 17:00
3 раунд
Кайрат
1
Сигма
2
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
2 : 0
Кайрат
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
3 раунд
Сигма
2
Кайрат
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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