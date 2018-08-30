Севилья - Сигма: 30 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Гоналон 21
Бен-Йеддер 75
3:0
Первый матч 1:0

Севилья - Сигма: 30 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Сигма
Оломоуц
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
30 авг. 2018, 22:45 МСК
30.08.2018, 22:45 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
3
Гомес
Серхи Гомес
90
24
Наньон
Йорис Наньон
90
10
Банега
Эвер Банега
90
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
15
Гоналон
Максим Гоналон
21'
21'
90
11
Видаль
Алейш Видаль
90
8
Нолито
Нолито
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
12
Силва
Андре Силва
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
-
4
Кьер
Симон Кьер
-
16
Навас
Хесус Навас
-
17
Сарабия
Пабло Сарабия
-
7
Меса
Роке Меса
-
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
75'
-
14
Муриэль
Луис Муриэль
-

События

Матч окончен 3:0
ГОЛ! 2:0
Виссам Бен-Йеддер
75'
Желтая карточка
Эвер Банега
60'
ГОЛ! 1:0
Максим Гоналон
21'

Прошлые матчи

30.08.2018 30 авг. 2018 чт 22:45
Севилья
3 : 0
Сигма
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 22:45
Севилья
3
Сигма
0
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
0 : 1
Севилья
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 20:00
Сигма
0
Севилья
1

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21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
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В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
# Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
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Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
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