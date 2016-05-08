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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Примера
Севилья VS Гранада
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Севилья - Гранада: 08 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
1:4
Севилья - Гранада: 08 мая 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2016, 18:00 МСК
8.05.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
События
Матч окончен 1:4
Прошлые матчи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Гранада
1 : 0
Севилья
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Гранада
1
Севилья
0
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2
Гранада
0
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0 : 1
Севилья
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0
Севилья
1
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
22:00
Севилья
2 : 0
Гранада
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
22:00
Севилья
2
Гранада
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
15:00
Гранада
2 : 1
Севилья
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
15:00
Гранада
2
Севилья
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Севилья
1 : 4
Гранада
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Севилья
1
Гранада
4
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Гранада
2 : 1
Севилья
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Гранада
2
Севилья
1
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
Гранада
1 : 1
Севилья
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
Гранада
1
Севилья
1
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
23:59
Севилья
4 : 0
Гранада
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
23:59
Севилья
4
Гранада
0
08.01.2015
08 янв. 2015
чт
22:00
Гранада
1 : 2
Севилья
08.01.2015
08 янв. 2015
чт
22:00
Гранада
1
Севилья
2
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Севилья
5 : 1
Гранада
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Севилья
5
Гранада
1
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 0
Гранада
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4
Гранада
0
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
19:00
Гранада
1 : 2
Севилья
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
19:00
Гранада
1
Севилья
2
28.01.2013
28 янв. 2013
пн
23:30
Севилья
3 : 0
Гранада
28.01.2013
28 янв. 2013
пн
23:30
Севилья
3
Гранада
0
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Гранада
1 : 1
Севилья
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Гранада
1
Севилья
1
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0 : 3
Севилья
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0
Севилья
3
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
22:59
Севилья
1 : 2
Гранада
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
22:59
Севилья
1
Гранада
2
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15