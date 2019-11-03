Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Буанга 58
1:0
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
3 нояб. 2019, 23:00 МСК
3.11.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Сент-Этьен
мин
29
Кабай
Йоан Кабай
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
16
Руффье
Стефан Руффье
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
21
Амума
Ромен Амума
90
11
Силва
Габриэль Силва
90
20
Буанга
Денис Буанга
58'
58'
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
13
Трауко
Мигель Трауко
2
Мукуди
Ароль Мукуди
17
Аолу
Жан-Эде Аолу
18
Норден
Арно Норден
27
Берич
Роберт Берич
14
Онора
Франк Онора
Монако
мин
8
Силва
Адриен Силва
90
40
Леком
Бенжамин Леком
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
90
25
Глик
Камиль Глик
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
90
31
Диаш
Жил Диаш
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
90
Запасные
1
Субашич
Даниэль Субашич
12
Агилар
Рубен Агилар
3
Марипан
Гильермо Марипан
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
22
Огустен
Жан-Кевин Огустен