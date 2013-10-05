Матч завершен
Монако
Монако
2:1
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
5 окт. 2013, 18:00 МСК
5.10.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы