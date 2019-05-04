Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Неймар Да Силва
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Испания
Косово
Франция
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Сельта VS Барселона
Поделиться:
Сельта - Барселона: 04 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сельта
Виго
2:0
Сельта - Барселона: 04 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
4 мая 2019, 21:45 МСК
4.05.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сельта
мин
1
Вильяр
Иван Вильяр
19
Мартин
Аарон Мартин
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
4
Араужо
Нестор Араужо
2
Мальо
Уго Мальо
14
Тапиа
Ренато Тапиа
6
Суарес
Денис Суарес
23
Мендес
Брайс Мендес
10
Аспас
Яго Аспас
9
Нолито
Нолито
22
Мина
Санти Мина
Запасные
20
Васкес
Кевин Васкес
-
17
Юнка
Давид Юнка
-
18
Айду
Джозеф Айду
-
29
Фонтан
Хосе Фонтан
-
8
Белтран
Фран Белтран
-
27
Баэса
Мигель Баэса
-
12
Феррейра
Факундо Феррейра
-
21
Солари
Аугусто Солари
-
41
Patrick Sequeira
Patrick Sequeira
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
22:30
Сельта
0 : 3
Барселона
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
22:30
Сельта
0
Барселона
3
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:00
Сельта
2 : 2
Барселона
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:00
Сельта
2
Барселона
2
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4 : 1
Сельта
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
23:00
Барселона
4
Сельта
1
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 0
Барселона
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2
Барселона
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Барселона
2 : 0
Сельта
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:30
Барселона
2
Сельта
0
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:00
Сельта
2 : 2
Барселона
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:00
Сельта
2
Барселона
2
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
23:30
Барселона
5 : 0
Сельта
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
23:30
Барселона
5
Сельта
0
04.01.2018
04 янв. 2018
чт
21:00
Сельта
1 : 1
Барселона
04.01.2018
04 янв. 2018
чт
21:00
Сельта
1
Барселона
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
15:00
Барселона
2 : 2
Сельта
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
15:00
Барселона
2
Сельта
2
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:45
Барселона
5 : 0
Сельта
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:45
Барселона
5
Сельта
0
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Сельта
4 : 3
Барселона
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Сельта
4
Барселона
3
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
22:30
Барселона
6 : 1
Сельта
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
22:30
Барселона
6
Сельта
1
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Сельта
4 : 1
Барселона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Сельта
4
Барселона
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
22:00
Сельта
0 : 1
Барселона
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
22:00
Сельта
0
Барселона
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:00
Барселона
0 : 1
Сельта
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
22:00
Барселона
0
Сельта
1
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Барселона
3 : 0
Сельта
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:00
Барселона
3
Сельта
0
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
-:-
Сельта
0 : 3
Барселона
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
-:-
Сельта
0
Барселона
3
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:00
Сельта
2 : 2
Барселона
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:00
Сельта
2
Барселона
2
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:00
Барселона
3 : 1
Сельта
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
20:00
Барселона
3
Сельта
1
Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15